Нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов

Фланговый нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» со счётом 1:0 переиграли «Атлетико» Мадрид, в первой игре эти клубы победителя не выявили — 1:1.

«Это так прекрасно, вы и сами видите, как много это значит для нас и для болельщиков. Мы все так счастливы», — приводит слова футболиста Amazon Prime.

В финале турнира лондонцы сыграют с победителем противостояния мюнхенской «Баварии» и «Пари Сен-Жермен».

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен».