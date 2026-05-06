Показать ещё Все новости
Нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов
Фланговый нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» со счётом 1:0 переиграли «Атлетико» Мадрид, в первой игре эти клубы победителя не выявили — 1:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Это так прекрасно, вы и сами видите, как много это значит для нас и для болельщиков. Мы все так счастливы», — приводит слова футболиста Amazon Prime.

В финале турнира лондонцы сыграют с победителем противостояния мюнхенской «Баварии» и «Пари Сен-Жермен».

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен».

Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
