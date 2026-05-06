Симеоне — о матче с «Арсеналом»: нет смысла говорить о явном пенальти на Гризманне

Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал работу судей в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Нет смысла говорить о том явном пенальти, который был на Гризманне. Нет смысла говорить об этом сейчас. Иногда решения судей могут быть хорошими для нас, иногда — нет. Сегодня нам не повезло», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

На 56-й минуте защитник гостей Марк Пубиль попытался добить мяч в ворота соперника после удара Гризманна, но столкнулся с защитником Габриэлом Магальяйнсом. Затем Гризманн снова завладел мячом, однако ему на ногу наступил Риккардо Калафьори. Главный судья матча Даниэль Зиберт зафиксировал в этой ситуации фол в атаке со стороны Пубиля.

Джулиано Симеоне высказался об эпизоде с падением в штрафной «Арсенала»

Фанаты «Арсенала» запустили фейерверк у отеля «Атлетико»:

