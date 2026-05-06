Бубнов высказался о предстоящей игре «Бавария» — «ПСЖ» и роли в ней Сафонова

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Баварией» и «ПСЖ», а также роли в этой встрече российского голкипера парижан Матвея Сафонова.

«Посмотрим на матч «Бавария» — «ПСЖ». По моему мнению, «Бавария» имела большое преимущество в первом матче по расшифровке технико-тактических действий, несмотря на поражение. На своём поле они сумеют преодолеть разрыв и забьют минимум на два мяча больше, но обе команды забьют — уровень атакующих групп слишком высок для «сухих» ворот.

Это будет большой тест для Сафонова — если он выстоит и получит высокую оценку, его окончательно признают во всем мире.

Я хотел бы видеть в финале «Баварию», потому что она объективно сильнее «ПСЖ» — лучше функционально подготовлена, крепче оборона, а в атаке не уступает великолепной тройке Дембеле, Дуэ и Кварацхелии. У немцев есть Кейн и особенно Олисе, который очень здорово играет — именно их усилиями были забиты четыре мяча в первом матче, хотя могли забить значительно больше», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

В первой полуфинальной встрече между командами победу одержал парижский клуб со счётом 5:4.