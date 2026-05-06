Комментатор Дурново высказался о победе «Арсенала» в матче с «Атлетико»

Комментатор Okko Алексей Дурново поделился мнением о победе «Арсенала» в матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:0). Первая игра завершилась со счётом 1:1.

«Получилась очень сложная и вязкая игра. Ждали, что первый матч между «Арсеналом» и «Атлетико» будет малособытийным, а он вышел бодрым. Это вызвало ожидания, что в ответном матче будет так же. Проходит неделя — и мы получаем очень засушливый матч. Игра была очень удобной для «Арсенала», «Атлетико» создал очень мало моментов, их игра была разрушена. После гола «Арсенал» во втором тайме спокойно довёл матч до победы, пользуясь глубиной состава, играть по результату они научились прекрасно. «Арсенал» в целом был гораздо ближе к тому, чтобы забить второй, нежели «Атлетико» к тому, чтобы сравнять. Когда Симеоне выпустил Альмаду и Баэну вместо Альвареса и Гризманна, это была уже капитуляция, потому что дальше «Атлетико» могло спасти только чудо. И оно едва не случилось, но Сёрлот не попал по мячу. Результат закономерен, «Арсенал» смог навязать «Атлетико» свой футбол, которым сам «Атлетико» когда-то славился. Сейчас в этом футболе «Арсеналу» равных в мире нет», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Фанаты «Арсенала» запустили фейерверк у отеля «Атлетико»: