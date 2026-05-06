Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета высказался о победе «Арсенала» над «Атлетико» и тренере мадридцев Симеоне

Артета высказался о победе «Арсенала» над «Атлетико» и тренере мадридцев Симеоне
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после победы лондонской команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над мадридским «Атлетико» (1:0), отметив главного тренера испанского клуба Диего Симеоне. Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Горжусь и радуюсь за всех. Мы долго этого ждали, очень рад, что этого добились на глазах у своих фанатов. Сегодня болельщики нами гордятся.

«Атлетико» – очень боевитая команда, она провела много подобных игр и обладает опытом. Благодаря голу мы оказались в хорошем положении, но после этого надо удерживать преимущество и терпеть.

Мы с Симеоне хорошо знакомы. Любому тяжело, когда ты так близок к успеху, но у тебя его отбирают. Ему сочувствую, потому что знаю, каково это. Я был в его положении год назад», – приводит слова Артеты Marca.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

Материалы по теме
Артета может выиграть четвёртый трофей с «Арсеналом»
Материалы по теме
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android