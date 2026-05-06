Артета высказался о победе «Арсенала» над «Атлетико» и тренере мадридцев Симеоне

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после победы лондонской команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над мадридским «Атлетико» (1:0), отметив главного тренера испанского клуба Диего Симеоне. Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт.

«Горжусь и радуюсь за всех. Мы долго этого ждали, очень рад, что этого добились на глазах у своих фанатов. Сегодня болельщики нами гордятся.

«Атлетико» – очень боевитая команда, она провела много подобных игр и обладает опытом. Благодаря голу мы оказались в хорошем положении, но после этого надо удерживать преимущество и терпеть.

Мы с Симеоне хорошо знакомы. Любому тяжело, когда ты так близок к успеху, но у тебя его отбирают. Ему сочувствую, потому что знаю, каково это. Я был в его положении год назад», – приводит слова Артеты Marca.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».