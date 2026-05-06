В КДК РФС объяснили, почему «Уфе» присудили техническое поражение

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему «Уфе» присудили техническое поражение. Уфимская команда не явилась на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск», который был запланирован на воскресенье, 3 мая. 5 мая было объявлено о присуждении «Уфе» технического поражения со счётом 0:3.

«Почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным. Невыход команды на поле в течение 60 минут с начала матча расценивается как неявка. Поэтому тезис, что аэропорт был закрыт в связи с угрозой БПЛА, юридически неполный. Если команда планирует прибыть в день матча через такую короткую стыковку, она принимает на себя риск, что любой сбой в маршруте сорвёт матч», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

