«Мы все вместе сотворили историю». Артета — о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о выходе команды в финал ЛЧ.

«Невероятный вечер. Мы все вместе сотворили историю. Я счастлив за всех причастных к этому. Трибуны приветствовали нас совершенно особым, уникальным образом. Стадион сегодня ощущался особенно. Мы понимали, как много это значит для каждого. По прошествии 20 лет мы во второй раз в истории в финале Лиги чемпионов.

Мы едины в наших стремлениях выполнять высокие задачи клуба. Порой нам везло, но без этого никуда. Мы много и страстно работали и верили в то, что делаем. Сегодня мы были вознаграждены тем, что нас теперь ждёт особенный день в Будапеште», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».