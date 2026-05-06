Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны детали решения КДК наказать «Уфу» техническим поражением за неявку на матч

Стали известны детали решения КДК наказать «Уфу» техническим поражением за неявку на матч
Комментарии

Руководство футбольного клуба «Уфа», рассчитывая перелёт на матч с хабаровским СКА, запланировала на пересадку в Новосибирске 53 минуты. Об этом «Чемпионату» рассказали три источника, знакомых с ситуацией.

«Уфа» планировала прилететь в Хабаровск утром в день игры, причём регулярными рейсами. На пересадку в Новосибирске ровно 53 минуты: рейс из Уфы должен был приземлиться в 20:37, а рейс в Хабаровск должен был взлететь в 21:30. С багажом и прочим», — рассказал один из собеседников издания.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в СКА готовы были ждать соперника 48 часов, но альтернативных вариантов от «Уфы» по времени матча не дождался.

При этом ещё один собеседник «Чемпионата» рассказал, что рейс, которым «Уфа» собиралась лететь на выезд, в итоге вылетел, а план «ковёр» действовал лишь около четырёх часов.

Один из источников «Чемпионата», знакомый с ходом слушания заседания КДК, отметил, что «Уфа» не вылетела на матч в Хабаровск раньше из-за экономии средств клуба. При этом в КДК не хотели создавать «лазейку» для клубов Первой лиги, при которой клуб может требовать переигровки матча, покупая билеты с минимальным количеством времени для пересадки.

Материалы по теме
В КДК РФС объяснили, почему «Уфе» присудили техническое поражение
Материалы по теме
Исторический прецедент в нашем футболе. Клубу дали «технарь» за неявку на матч из-за БПЛА
Исторический прецедент в нашем футболе. Клубу дали «технарь» за неявку на матч из-за БПЛА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android