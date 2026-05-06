Стали известны детали решения КДК наказать «Уфу» техническим поражением за неявку на матч

Руководство футбольного клуба «Уфа», рассчитывая перелёт на матч с хабаровским СКА, запланировала на пересадку в Новосибирске 53 минуты. Об этом «Чемпионату» рассказали три источника, знакомых с ситуацией.

«Уфа» планировала прилететь в Хабаровск утром в день игры, причём регулярными рейсами. На пересадку в Новосибирске ровно 53 минуты: рейс из Уфы должен был приземлиться в 20:37, а рейс в Хабаровск должен был взлететь в 21:30. С багажом и прочим», — рассказал один из собеседников издания.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в СКА готовы были ждать соперника 48 часов, но альтернативных вариантов от «Уфы» по времени матча не дождался.

При этом ещё один собеседник «Чемпионата» рассказал, что рейс, которым «Уфа» собиралась лететь на выезд, в итоге вылетел, а план «ковёр» действовал лишь около четырёх часов.

Один из источников «Чемпионата», знакомый с ходом слушания заседания КДК, отметил, что «Уфа» не вылетела на матч в Хабаровск раньше из-за экономии средств клуба. При этом в КДК не хотели создавать «лазейку» для клубов Первой лиги, при которой клуб может требовать переигровки матча, покупая билеты с минимальным количеством времени для пересадки.