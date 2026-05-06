Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Атлетико, видеообзор второго матча 1/2 финала Лиги чемпионов, счёт 1:0, 6 мая 2026

Видеообзор минимальной победы «Арсенала» над «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ
Комментарии

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 встречались лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «канониров». По итогам двухматчевого противостояния в 1/2 финала ЛЧ «Арсенал» победил «матрасников» со счётом 2-1 и вышел в финал соревнования.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче на свой счёт записал вингер «канониров» Букайо Сака.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

Материалы по теме
«Мы все вместе сотворили историю». Артета — о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android