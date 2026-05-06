Видеообзор минимальной победы «Арсенала» над «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 встречались лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «канониров». По итогам двухматчевого противостояния в 1/2 финала ЛЧ «Арсенал» победил «матрасников» со счётом 2-1 и вышел в финал соревнования.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче на свой счёт записал вингер «канониров» Букайо Сака.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».