«В итоге сыграло моё чутьё». Артета — о выборе состава на ответный полуфинал ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о выборе состава на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» (1:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«В итоге сыграло моё чутьё. Мне очень понравилось, что я увидел в матче с «Фулхэмом» несколько дней назад. Это неприятно, но пришлось оставить несколько важных игроков за бортом основного состава. Каждый хочет выходить в старте в таких матчах. Они доказывали это тем, как включались в игру после выхода на замену и помогали команде», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

