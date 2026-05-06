Гризманн провёл последний матч в ЛЧ, ставший для него 120-м в карьере. Трофеев нет

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн принял участие в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (0:1), который стал для француза заключительным в его профессиональной карьере.

Ранее Гризманн сообщил, что покидает «Атлетико» и Европу. Футболист подписал контракт с «Орландо Сити» из МЛС, за который будет выступать со следующего сезона. Таким образом, нападающий остановился в главном еврокубковом турнире на отметке в 120 матчей, 44 гола и 16 результативных передач. При этом 98 игр француз провёл в составе красно-белых, 17 встреч — за «Барселону» и шесть в составе «Реала Сосьедад».

Гризманну 35 лет. За карьеру он поучаствовал в главном еврокубке в 13 сезонов и не сумел выиграть ни одного трофея, однажды добравшись до финала.