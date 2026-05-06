Названы шансы «Арсенала» выиграть Лигу чемпионов и АПЛ в текущем сезоне

Лондонский «Арсенал» с минимальным счётом 1:0 переиграл мадридский «Атлетико» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и вышел в финал турнира, где сыграет с победителем двухматчевого противостояния «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч завершился со счётом 5:4 в пользу коллектива из Франции).

Как сообщает Polymarket, после выхода в финал главного еврокубка у «Арсенала» 86% шансов выиграть трофей в этом сезоне: 40% — завоевать Лигу чемпионов и 80% — взять титул в английской Премьер-лиге.

Напомним, «Арсенал» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ с 76 очками в 35 матчах. На втором месте располагается «Манчестер Сити», набравший 71 очко в 34 играх.