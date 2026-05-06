39‑летний Халк подписал контракт с «Флуминенсе»

39‑летний экс‑футболист петербургского «Зенита» Халк подписал контракт с «Флуминенсе». Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

Бразильский форвард заключил соглашение до конца 2027 года. В команду он пришёл в качестве свободного агента.

«Один из действительно выдающихся бразильских футболистов подписал с нашим клубом контракт до 31 декабря 2027 года. Халк становился чемпионом везде, где играл на протяжении карьеры», — сообщается на сайте «Флуминенсе».

«Атлетико Минейро» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с 39-летним нападающим и капитаном Халком 1 мая.

Бывший нападающий «Зенита» играл за команду из Белу-Оризонти с февраля 2021 года. В «Атлетико Минейро» Халк становился чемпионом Бразилии и четырежды чемпионом штата Минас-Жерайс. Форвард забил 140 голов в 309 матчах во всех турнирах.

