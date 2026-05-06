«Мы имеем полное право его отпраздновать». Райс — о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о выходе команды в финал ЛЧ.

«Не думаю, что можно как-то недооценить наш турнирный путь к этому достижению. Мы имеем полное право его отпраздновать — настолько это важный момент. Лига чемпионов — самый престижный турнир, и это гордость для клуба и для болельщиков», — приводит слова Деклана Райса официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» со счётом 1:0 переиграли «Атлетико» Мадрид, в первой игре эти клубы победителя не выявили — 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

