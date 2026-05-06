«Арсенал» повторил клубный рекорд всех времён 55-летней давности

Лондонский «Арсенал» с минимальным счётом 1:0 переиграл мадридский «Атлетико» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и вышел в финал турнира, установив рекорд XXI века по числу побед за одну кампанию.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

Как сообщает Opta Sport, «Арсенал» одержал 41‑ю победу в рамках нынешнего футбольного сезона. Это лучший результат «Арсенала» в XXI веке и повторение клубного рекорда. Ранее такой показатель был у лондонцев в сезоне-1970/1971, когда они стали чемпионами и выиграли Кубок Англии.

Напомним, «Арсенал» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ с 76 очками в 35 матчах. На втором месте располагается «Манчестер Сити», набравший 71 очко в 34 играх. В финале Лиги чемпионов команда Микеля Артеты встретится с победителем двухматчевого противостояния «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч завершился со счётом 5:4 в пользу коллектива из Франции).

