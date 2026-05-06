Диего Симеоне объяснил вылет «Атлетико» от «Арсенала» по итогам полуфиналов Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет «матрасников» из Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 от «Арсенала» по итогам полуфинального противостояния. (1:1, 0:1).

«У нас получилась очень хорошая кампания. Мы отдали все силы. Мы прошли дальше, чем ожидали. Жаль, что так всё сложилось, мы заслуживали играть в дополнительное время. В первом матче у нас были голевые моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме матча в Лондоне мы дольше находились на чужой половине и создали шансы, но иногда мелочи складываются не в твою пользу.

Поздравляю «Арсенал», он хорошо бился. Мне нравятся его команда и тренер. У них постоянный подход, подкреплённый серьёзными финансовыми ресурсами. Поздравляю их. А мы продолжим работать и не будем зацикливаться на очевидной детали», — приводит слова Симеоне Marca.

В финале турнира «канониры» сыграют с победителем двухматчевого противостояния «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч завершился со счётом 5:4 в пользу коллектива из Франции).