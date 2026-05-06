Деклан Райс признан лучшим игроком матча «Арсенал» – «Атлетико» в 1/2 финала ЛЧ
Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «канониров». По итогам двух встреч полуфинала «Арсенал» победил «матрасников» со счётом 2-1 и вышел в финал соревнования. Лучшим игроком матча признал полузащитник лондонского клуба Деклан Райс.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Он продемонстрировал великолепное понимание позиционной игры и умение принимать решения, а также хорошо связывал между собой оборону и атаку. Он отлично вёл игру как с мячом, так и без мяча, прекрасно проявляя свои лидерские и коммуникативные качества», – приводит вердикт группы технических наблюдателей официальный сайт УЕФА.

Хавбек лондонцев пробежал 9,9 километра, точность передач составила 91%. Голевыми действиями он не отметился.

В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

