Симеоне вступил в перепалку со спортдиректором «Арсенала», ранее работавшим в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вступил в перепалку со спортивным директором «Арсенала» Андреа Бертой во время ответного полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 (0:1).

Как сообщает Marca, на 95-й минуте Берта подошёл к боковой линии и жестами обращался к арбитру Даниэлю Зиберту, добавившему пять минут — он махал руками и указывал на запястье, показывая время. Симеоне это не понравилось: он толкнул представителя соперника, с которым у него ранее были хорошие рабочие отношения в Мадриде. Их разняли сотрудники обоих штабов.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, Берта работал в «Атлетико» с 2013 по 2025 год: сначала техническим директором, а с 2017-го — спортивным. В 2025-м он перешёл в лондонский клуб.

По итогам двухматчевого противостояния (2:1) «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов.