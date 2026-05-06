Симеоне вступил в перепалку со спортдиректором «Арсенала», ранее работавшим в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вступил в перепалку со спортивным директором «Арсенала» Андреа Бертой во время ответного полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

Как сообщает Marca, на 95-й минуте Берта подошёл к боковой линии и жестами обращался к арбитру Даниэлю Зиберту, добавившему пять минут — он махал руками и указывал на запястье, показывая время. Симеоне это не понравилось: он толкнул представителя соперника, с которым у него ранее были хорошие рабочие отношения в Мадриде. Их разняли сотрудники обоих штабов.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, Берта работал в «Атлетико» с 2013 по 2025 год: сначала техническим директором, а с 2017-го — спортивным. В 2025-м он перешёл в лондонский клуб.

По итогам двухматчевого противостояния (2:1) «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов.

