Альваро Каррерас опроверг слухи о своей персоне и заявил о преданности мадридскому «Реалу»

Футболист мадридского «Реала» Альваро Каррерас высказался о слухах вокруг своей персоны и о конфликте с партнёром по команде Антонио Рюдигером.

«В последние дни появились определённые намёки и комментарии обо мне, которые не соответствуют действительности. Моя приверженность этому клубу и тренерам, с которыми я работал, была неизменной с первого дня и такой же останется. С момента моего возвращения я всегда работал с максимальным профессионализмом, уважением и самоотдачей. Я очень много боролся, чтобы осуществить свою мечту — вернуться домой.

Что касается инцидента с партнёром по команде, это был единичный и незначительный эпизод, который уже улажен. Мои отношения со всей командой очень хорошие», — написал в своих социальных сетях Каррерас.

В текущем сезоне футболист провёл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.