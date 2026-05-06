Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» проиграл пять последних выездных матчей ЛЧ с командами из АПЛ

«Атлетико» проиграл пять последних выездных матчей ЛЧ с командами из АПЛ
Комментарии

«Атлетико» проиграл «Арсеналу» с минимальным счётом 0:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, который проходил в Лондоне. Таким образом, мадридский клуб довёл число поражений в выездных матчах с английскими командами до пяти подряд.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

Так, в текущем розыгрыше главного еврокубка помимо минувшего матча с «канонирами», «матрасники» проиграли в Лондоне в ответной игре 1/8 финала «Тоттенхэм Хотспур» (2:3), а также уступили дважды в проходивших матчах в Англии на общем этапе ЛЧ, где соперниками были «Арсенал» (0:4) и «Ливерпулю» (2:3). Также красно-белые уступили на выезде во встрече с «Манчестер Сити» (0:1) в первом матче 1/4 финала ЛЧ сезона-2021/2022.

Отметим, «Атлетико» выиграл только 2 из последних 14 матчей Лиги чемпионов УЕФА с английскими командами (три ничьих, девять поражений).

Материалы по теме
Фото
Симеоне вступил в перепалку со спортдиректором «Арсенала», ранее работавшим в «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android