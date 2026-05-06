«Атлетико» проиграл пять последних выездных матчей ЛЧ с командами из АПЛ

«Атлетико» проиграл «Арсеналу» с минимальным счётом 0:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, который проходил в Лондоне. Таким образом, мадридский клуб довёл число поражений в выездных матчах с английскими командами до пяти подряд.

Так, в текущем розыгрыше главного еврокубка помимо минувшего матча с «канонирами», «матрасники» проиграли в Лондоне в ответной игре 1/8 финала «Тоттенхэм Хотспур» (2:3), а также уступили дважды в проходивших матчах в Англии на общем этапе ЛЧ, где соперниками были «Арсенал» (0:4) и «Ливерпулю» (2:3). Также красно-белые уступили на выезде во встрече с «Манчестер Сити» (0:1) в первом матче 1/4 финала ЛЧ сезона-2021/2022.

Отметим, «Атлетико» выиграл только 2 из последних 14 матчей Лиги чемпионов УЕФА с английскими командами (три ничьих, девять поражений).