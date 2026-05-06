Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шизить за «Спартак» как в последний раз». «Фратрия» выложила пост перед дерби с ЦСКА

«Шизить за «Спартак» как в последний раз». «Фратрия» выложила пост перед дерби с ЦСКА
Комментарии

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый предстоящему финальному матчу Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра пройдёт 6 мая на стадионе «Лукойл Арена».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Derby Day. Четыре простых правила на сегодняшний вечер:

1. Быть на стадионе заранее.
2. Быть на трибуне в красном.
3. Слушать заводящих.
4. Шизить за «Спартак» как в последний раз», — написано в канале группировки.

Победитель данного противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ («Краснодар» — «Динамо»). Действующим победителем турнира является ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).

Материалы по теме
Дерби за Суперфинал Кубка России! «Спартак» против ЦСКА — кто кого? LIVE
Live
Дерби за Суперфинал Кубка России! «Спартак» против ЦСКА — кто кого? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android