«Шизить за «Спартак» как в последний раз». «Фратрия» выложила пост перед дерби с ЦСКА

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый предстоящему финальному матчу Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра пройдёт 6 мая на стадионе «Лукойл Арена».

«Derby Day. Четыре простых правила на сегодняшний вечер:

1. Быть на стадионе заранее.

2. Быть на трибуне в красном.

3. Слушать заводящих.

4. Шизить за «Спартак» как в последний раз», — написано в канале группировки.

Победитель данного противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ («Краснодар» — «Динамо»). Действующим победителем турнира является ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).