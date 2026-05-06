Капитан «Атлетико» Коке отреагировал на вылет от «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов

Капитан «Атлетико» Коке Ресуррекьон прокомментировал вылет «матрасников» из Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 от «Арсенала» по итогам полуфинального противостояния. (1:1, 0:1).

«Очень расстроен, очень огорчён, но очень горжусь командой», — приводит слова Коке издание AS.

В финале турнира «канониры» сыграют с победителем двухматчевого противостояния «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч завершился со счётом 5:4 в пользу коллектива из Франции). Финал главного еврокубкового турнира сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен».