«Сочувствуем ему и нашим фанатам». Облак — о поражении в последнем матче ЛЧ для Гризманна

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 и вылет из турнира по итогам двухматчевого противостояния.

«Всегда побеждает сильнейший. Они выиграли — наши поздравления. Мне, конечно, грустно и я зол, но таков футбол. Во втором тайме мы сыграли лучше. В первом, возможно, проявили чрезмерное уважение к сопернику. После перерыва прибавили, но этого не хватило, чтобы пройти в финал. Нам не повезло, мы расстроены, но это жизнь. Гризманн? Это особенный игрок. Жаль, что прощание получилось именно таким. Сочувствуем ему и нашим фанатам. Все рассчитывали увидеть его в финале, но мы туда не вышли. Это досадно», — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч с «Арсеналом» стал для Антуана Гризманна последним в Лиге чемпионов в составе «Атлетико». Со следующего сезона он будет выступать в МЛС за «Орландо Сити».