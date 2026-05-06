«Как я себя чувствую? Сохраняю спокойствие». Симеоне — после вылета «Атлетико» из ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями о состоянии на фоне вылета «матрасников» из Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 от «Арсенала» по итогам полуфинального противостояния. (1:1, 0:1).

«Если мы выбыли, значит, дальше прошёл соперник, который этого больше заслужил. Они использовали свои моменты, в том числе эпизод с голом в первом тайме, и победили по делу. Если спросите, как я себя чувствую, отвечу, что сохраняю спокойствие. Команда отдала все силы… Мы боролись до конца и теперь должны принять итог. Благодарен болельщикам и игрокам. Горд тем, где сейчас нахожусь», — приводит слова Симеоне Marca.

В финале турнира «канониры» сыграют с победителем двухматчевого противостояния «ПСЖ» — «Бавария» (первый матч завершился со счётом 5:4 в пользу коллектива из Франции).