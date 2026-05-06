Тренер «Арсенала» Артета оценил игру Дьёкереша в ответном полуфинале ЛЧ с «Атлетико»

Тренер «Арсенала» Артета оценил игру Дьёкереша в ответном полуфинале ЛЧ с «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру форварда клуба Виктора Дьёкереша в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» (1:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Дьёкереш был великолепен. Было видно реакцию болельщиков. Его работоспособность и то, что он делает для команды, невероятно», — приводит слова Артеты The Independent.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен».

Комментарии
