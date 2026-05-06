Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он сыграл огромную роль в победе «Арсенала». Руни — о Дьёкереше в матче с «Атлетико» в ЛЧ

«Он сыграл огромную роль в победе «Арсенала». Руни — о Дьёкереше в матче с «Атлетико» в ЛЧ
Комментарии

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил игру форварда «Арсенала» Виктора Дьёкереша в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» (1:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«В этом сезоне на Дьёкереша оказывалось давление, и, возможно, он не так приятен для глаз, как некоторые другие центральные нападающие по всему миру, но он делает всю черновую работу. Это очень важно для команды, и хотя он не забил свой гол сегодня вечером, он сыграл огромную роль в победе «Арсенала» в этом матче», — приводит слова Руни The Independent.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Артета оценил игру Дьёкереша в ответном полуфинале ЛЧ с «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android