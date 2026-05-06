«Он сыграл огромную роль в победе «Арсенала». Руни — о Дьёкереше в матче с «Атлетико» в ЛЧ

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил игру форварда «Арсенала» Виктора Дьёкереша в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» (1:0).

«В этом сезоне на Дьёкереша оказывалось давление, и, возможно, он не так приятен для глаз, как некоторые другие центральные нападающие по всему миру, но он делает всю черновую работу. Это очень важно для команды, и хотя он не забил свой гол сегодня вечером, он сыграл огромную роль в победе «Арсенала» в этом матче», — приводит слова Руни The Independent.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».