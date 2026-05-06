Анри призвал отдать должное Артете после выхода «Арсенала» в финал Лиги чемпионов
Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри после победы «канониров» над «Атлетико» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов похвалил главного тренера Микеля Артету.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'
«Артете нужно отдать должное, потому что он подвергался сильной критике… Честно говоря, я тоже в этом участвовал, очень долгое время. Ему нужно отдать должное», — сказал Анри в эфире CBS Sports.
Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».
Лондонская команда второй раз в истории вышла в финал. Он пройдёт в субботу, 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
