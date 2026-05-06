Райя прокомментировал выход «Арсенала» в финал ЛЧ впервые за 20 лет

Голкипер «Арсенала» Давид Райя прокомментировал выход своего клуба в финал главного еврокубка впервые за 20 лет после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Наша мечта осуществилась. Играть в финале Лиги чемпионов и то, как мы это сделали, это невероятное достижение, я очень горд всеми, игроками, тренерами. Конечно же фанатами, которые дали нам дополнительную энергию и помогли нам победить», — сказал Райя в эфире ОККО.

Первая встреча между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем пары «Бавария» — «ПСЖ».

Лондонская команда второй раз в истории вышла в финал. Он состоится в субботу, 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

