Конте на грани ухода из «Наполи» — Il Mattino

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте в ближайшее время проведёт встречу с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, информирует Il Mattino.

Как информирует источник, Конте намерен покинуть команду по окончании сезона, если не будут приняты его условия, в частности полное доверие главному тренеру в спортивной части работы. Конте не намерен идти на компромиссы, однако хочет остаться в Неаполе.

Руководство клуба в свою очередь планирует серьезно обновить состав. Кроме того Де Лаурентис ожидает, что клуб выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона и преодолеет групповой этап.

Конте возглавил «Наполи» в 2024 году. За три тура до окончания нынешнего сезона Серии А неаполитанцы занимают второе место в турнирной таблице с 70 очками, за ними идут «Милан» (67), «Ювентус» (65) и «Рома» (64).