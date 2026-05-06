Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конте на грани ухода из «Наполи» — Il Mattino

Конте на грани ухода из «Наполи» — Il Mattino
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте в ближайшее время проведёт встречу с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, информирует Il Mattino.

Как информирует источник, Конте намерен покинуть команду по окончании сезона, если не будут приняты его условия, в частности полное доверие главному тренеру в спортивной части работы. Конте не намерен идти на компромиссы, однако хочет остаться в Неаполе.

Руководство клуба в свою очередь планирует серьезно обновить состав. Кроме того Де Лаурентис ожидает, что клуб выйдет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона и преодолеет групповой этап.

Конте возглавил «Наполи» в 2024 году. За три тура до окончания нынешнего сезона Серии А неаполитанцы занимают второе место в турнирной таблице с 70 очками, за ними идут «Милан» (67), «Ювентус» (65) и «Рома» (64).

Материалы по теме
Новый укол для «Реала», сосредоточенный Конте и суперставка на АПЛ
Новый укол для «Реала», сосредоточенный Конте и суперставка на АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android