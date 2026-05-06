«Настал момент, когда нужно выложиться по полной». Энрике — об ответном матче с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился эмоциями перед предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Прежде всего, когда мы приезжаем сюда, на нас нахлынывают прекрасные воспоминания. Мы никогда не забудем, что выиграли нашу первую Лигу чемпионов на этом стадионе. Это фантастическая арена, и для нас это вызов. Ни один игрок «ПСЖ» и ни один болельщик не перестанут играть и петь. Настал момент, когда нужно выложиться по полной, чтобы во второй раз выйти в финал. Важно показать, зачем мы здесь, и понять это самим», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В первом полуфинальном матче между командами победу одержал парижский клуб со счётом 5:4.