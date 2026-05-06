Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Луис Энрике оценил важность поддержки болельщиков в ответном матче с «Баварией» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о важности поддержки болельщиков в предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам важна поддержка болельщиков. Мы должны получать удовольствие от таких матчей и стараться их выигрывать. Мы всегда стремимся оправдать ожидания наших болельщиков. В среду их будет почти 4000. Для нас это важно, это дополнительная мотивация», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В первом полуфинальном матче между командами победу одержал парижский клуб со счётом 5:4.

Финал соревнования 2026 года пройдёт 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

