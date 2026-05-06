«Чувствую себя отлично». Заир-Эмери — о своём состоянии перед матчем с «Баварией» в ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери высказался о своём самочувствии накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Я, как всегда, чувствую себя отлично! Я стараюсь не менять своих привычек, всегда улыбаюсь, просто играю в футбол и живу обычной жизнью, ничего не меняя», — приводит слова Заира-Эмери официальный сайт клуба.

В первом полуфинальном матче между командами победу одержал парижский клуб со счётом 5:4.

В текущем сезоне Заир-Эмери принял участие в 15 матчах в рамках Лиги чемпионов, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.