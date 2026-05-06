Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Райя: мы хорошо контролировали игру

Голкипер «Арсенала» Давид Райя после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов (1:0) с «Атлетико» оценил игру своей команды.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Мы повели в конце первого тайма, и мне кажется, что мы прекрасно справились с игрой после этого. Очень сложно играть с «Атлетико», особенно на протяжении двух матчей. Я очень ждал этой игры, был заряжен, все были очень собраны. Задача была очень чёткой — мы должны атаковать с самого начала. Мы хорошо контролировали игру, особенно в первом тайме, во втором — играли так, как играли. Иногда ты должен выиграть так», — сказал Райя в эфире Оkko.

Первая игра между «Атлетико» и «Арсеналом» закончилась со счётом 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем пары «Бавария» — «ПСЖ».

Лондонская команда второй раз в истории вышла в финал. Он пройдёт в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

