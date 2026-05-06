Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Спланированная акция». Биджиев — о перформансе фанатов «Динамо» Мх перед его отставкой

Комментарии

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал о перформансе на трибунах «Биджиев, уходи», который предшествовал его отставке

— Я очень рассчитывал, что мы наберём достаточное количество очков перед зимней паузой. Хотелось в матчах с «Динамо», «Сочи» и «Пари НН» набрать четыре-пять очков. Но с «Сочи» нам не дали чистый пенальти, а с «Пари НН» Табидзе получил спорную красную карточку. При этом даже вдесятёром мы активно прессинговали и атаковали, играли неплохо.

Что касается перформанса, то я его сначала не увидел. Обратил внимание, только когда наши футболисты начали махать этим людям на трибунах и просить их замолчать. После игры я этому не придал особого значения, а потом подумал: «Ладно бы в равных составах без шансов проиграли, а тут и вдесятёром играли неплохо». Совокупность факторов навела на мысль, что надо остановиться.

— В январе вы говорили, что не знаете, кто стоял за перформансом против вас. К концу весны нашли ответ?
— В клубе мне пообещали провести расследование и наказать виновных. Не знаю, как оно прошло, потому что о результатах мне до сих пор не сообщили. Подозрений у меня ни на кого нет. Уверен, что это не люди из клуба. Если вдруг окажется, что оттуда, для меня это будет большим нонсенсом. Единственное, в чём я уверен, — это была спланированная акция. Думаю, рано или поздно всё вскроется. Вопрос времени, — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

7 декабря 2025 года главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев подал в отставку. На его место был назначен Вадим Евсеев.

