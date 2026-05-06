Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Посмеялся». Биджиев отреагировал на упрёки Евсеева в оборонительном футболе «Динамо» Мх

Экс главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался об упрёках нынешнего наставника дагестанского клуба Вадима Евсеева об оборонительном футболе бело-голубых.

— Как отреагировали на слова Евсеева после одного из матчей: «Мы сейчас играем в атаку, а не то, что раньше здесь было, когда закрывались в обороне»?
— Сначала посмеялся. Чтобы не опускаться до этого уровня, расскажу такую вещь: когда я только пришёл в команду, на первой же пресс-конференции поблагодарил тренерский штаб, который работал до меня. Когда вышли в РПЛ, сделал то же самое. Вот это, я считаю, по-мужски.

— Евсеев поступил не по-мужски?
— Как я поступил, я вам рассказал. А все остальные пусть поступают как хотят. Мне ближе моё видение. Когда я слышу разговоры о том, что мы сидели в «автобусе», задаю встречный вопрос: «Сколько наших матчей вы посмотрели до конца?» Обычно в этот момент люди начинают заикаться. По статистике после 18 туров мы были на первом месте по количеству прессинга на чужой половине поля среди всех команд Премьер-Лиги. Например, в домашней встрече с «Зенитом» мы вступали в него 39 раз, то есть фактически каждые две минуты. Проанализировав со штабом наши действия в обороне, мы пришли к выводу, что на своей половине поле «Динамо» тяжелее обороняться, чем на чужой. Особенно против команд, которые хорошо контролируют мяч, — таких, как «Зенит», «Краснодар», «Спартак». Именно поэтому мы перенесли весь прессинг туда. И это работало. С тем же «Краснодаром» все матчи были от ножа. Даже в фильме про чемпионство краснодарской команды значительное место было уделено двум матчам с нами. В Махачкале вообще был матч фактически ключевой для них: забей мы пенальти — «Зенит» вышел бы на первое место. Когда же мы переходили в позиционную атаку, соперник точно так же садился в оборону. Когда Маркиньос у «Спартака» оттягивался назад, они перестраивались на пять защитников. Никто же не скажет, что «Спартак» — оборонительная команда. Это требования игры! То же самое делали и мы, — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

7 декабря 2025 года главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев подал в отставку. На его место был назначен Вадим Евсеев.

