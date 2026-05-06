Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Биджиев: из 30 жалоб махачкалинского «Динамо» ЭСК удовлетворил лишь одну

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал о судействе в РПЛ и реакции ЭСК на жалобы от махачкалинского «Динамо».

«Судейством всегда недовольны. Но сегодня, с введением VAR, мы стали ещё больше запутываться. То линии непонятно начертят, то ещё что-то. Ясности просмотры на 100% не вносят, а споров стало больше. Мы 30 раз подавали жалобы в ЭСК, и только одну из них удовлетворили», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

7 декабря 2025 года главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев подал в отставку. На его место был назначен Вадим Евсеев.

