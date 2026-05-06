Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» хочет оставить Кэррика на постоянной основе — The Guardian

«Манчестер Юнайтед» хочет оставить Кэррика на постоянной основе — The Guardian
Комментарии

Майклу Кэррику будет предложена возможность стать главным тренером «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе, информирует The Guardian.

Кэррик пока не разговаривал с руководством клуба о своём будущем, однако источник утверждает, что спортивный директор Джейсон Уилкокс и исполнительный директор Омар Беррада находятся под впечатлением от проделанной тренером работы.

С момента назначения Кэррика в январе команда выиграла 10 из 14 своих матчей в английской Премьер-лиге и досрочно квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Боссы «Манчестер Юнайтед» также осведомлены о том, что Кэррик имеет поддержку среди игроков команды и внутри раздевалки, поэтому источник ожидает, что теперь, когда «красные дьяволы» подтвердили своё возвращение в элитный европейский турнир, Майклу будет предложено заключить соглашение на постоянной основе.

Материалы по теме
Каземиро: Кэррик способен стать элитным тренером в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android