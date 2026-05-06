«Манчестер Юнайтед» хочет оставить Кэррика на постоянной основе — The Guardian

Майклу Кэррику будет предложена возможность стать главным тренером «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе, информирует The Guardian.

Кэррик пока не разговаривал с руководством клуба о своём будущем, однако источник утверждает, что спортивный директор Джейсон Уилкокс и исполнительный директор Омар Беррада находятся под впечатлением от проделанной тренером работы.

С момента назначения Кэррика в январе команда выиграла 10 из 14 своих матчей в английской Премьер-лиге и досрочно квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Боссы «Манчестер Юнайтед» также осведомлены о том, что Кэррик имеет поддержку среди игроков команды и внутри раздевалки, поэтому источник ожидает, что теперь, когда «красные дьяволы» подтвердили своё возвращение в элитный европейский турнир, Майклу будет предложено заключить соглашение на постоянной основе.