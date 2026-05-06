Корнаухов высказался о дебютном матче Игдисамова во главе ЦСКА со «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о дебютном матче в качестве и. о. главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова со «Спартаком».

«Не каждому доводится сделать первый большой шаг в профессиональном футболе с дерби со «Спартаком». Да ещё в той турнирной стадии, когда всё стоит на кону. Стресс будет невероятный, но, если ты хочешь быть тренером на высшем уровне, нужно быть готовым к таким испытаниям», — сказал Корнаухов в эфире программы «Матч ТВ».

В понедельник, 4 мая, ЦСКА на своём официальном сайте объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих назначен Игдисамов.

В среду армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.