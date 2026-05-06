Тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту не будет уволен даже в случае вылета клуба из АПЛ

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Нуну Эшпириту Санту может остаться на своём посту даже в случае вылета клуба из английской Премьер-лиги, информирует The Telegraph.

Нуну возглавляет клуб с сентября, придя на место Грэма Поттера спустя всего 18 дней после своего увольнения из «Ноттингем Форест».

На тот момент «Вест Хэм» занимал 19-е место в турнирной таблице, и вплоть до января клуб не радовал болельщиков положительными результатами, из-за чего ходили слухи о возможном расставании с Санту.

В том числе с помощью зимних трансферов Нуну удалось стабилизировать игру команды и подняться из зоны вылета, однако после двух подряд побед «Тоттенхэма» «молотобойцы» снова оказались на дне турнирной таблицы.

Тем не менее, как бы ни завершился этот сезон, боссы лондонского клуба довольны работой Нуну и хотят, чтобы португальский специалист остался, утверждает The Telegraph.

«Вест Хэм» собирается снова поддержать Эшпириту Санту с помощью трансферов, однако пока сам Нуну не подтвердил команде свою готовность тренировать в Чемпионшипе.