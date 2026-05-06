«Арсенал» вышел в финал ЛЧ, Демидов претендент на «Колдер Трофи». Главное к утру

Победа «Арсенала» в матче с «Атлетико» и выход в финал ЛЧ, российский хоккеист «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошёл в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи», стало известно, под какими номерами клубы будут выбирать на драфте НХЛ — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

«Арсенал» дома победил «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов. Российский хоккеист Иван Демидов вошёл в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи». Стало известно, под какими номерами клубы будут выбирать на драфте НХЛ — 2026. Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Миннесоту», у Капризова гол, у Юрова ассист. «Оклахома» победила «Лейкерс» в плей-офф НБА, несмотря на 27 очков Леброна Джеймса. «Детройт» с победы стартовал в серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Кливлендом». «Олимпиакос» в третий раз обыграл «Монако» и первым вышел в «Финал четырёх» Евролиги. Шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова «Авто» — МХК «Спартак» перенесён на 7 мая. Стали известны детали решения КДК наказать «Уфу» техническим поражением за неявку на матч. Маккиннон установил рекорд франшизы «Колорадо» по числу периодов с 2+ очками в плей-офф.