Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

6 апреля главные новости спорта, футбол, ЛЧ, Саудовская Аравия, хоккей, НХЛ, МХЛ, баскетбол, НБА, КДК

«Арсенал» вышел в финал ЛЧ, Демидов претендент на «Колдер Трофи». Главное к утру
Комментарии

Победа «Арсенала» в матче с «Атлетико» и выход в финал ЛЧ, российский хоккеист «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошёл в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи», стало известно, под какими номерами клубы будут выбирать на драфте НХЛ — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» дома победил «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов.
  2. Российский хоккеист Иван Демидов вошёл в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи».
  3. Стало известно, под какими номерами клубы будут выбирать на драфте НХЛ — 2026.
  4. Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Миннесоту», у Капризова гол, у Юрова ассист.
  5. «Оклахома» победила «Лейкерс» в плей-офф НБА, несмотря на 27 очков Леброна Джеймса.
  6. «Детройт» с победы стартовал в серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Кливлендом».
  7. «Олимпиакос» в третий раз обыграл «Монако» и первым вышел в «Финал четырёх» Евролиги.
  8. Шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова «Авто» — МХК «Спартак» перенесён на 7 мая.
  9. Стали известны детали решения КДК наказать «Уфу» техническим поражением за неявку на матч.
  10. Маккиннон установил рекорд франшизы «Колорадо» по числу периодов с 2+ очками в плей-офф.
Материалы по теме
Топ-события среды: «Спартак» — ЦСКА, «Бавария» — «ПСЖ», Кубок Стэнли, бокс и плей-офф НБА
Топ-события среды: «Спартак» — ЦСКА, «Бавария» — «ПСЖ», Кубок Стэнли, бокс и плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android