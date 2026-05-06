Ван Дейк отверг претензии фанатов относительно отдыха игроков перед матчем с «МЮ»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не согласился с утверждением фанатов о том, что клуб отдыхал слишком много перед матчем с «Манчестер Юнайтед», который был проигран со счётом 2:3. Перед игрой некоторые игроки «Ливерпуля» были замечены отдыхающими за рубежом.

«Я бы не назвал это отдыхом. Так, короткая передышка. У нас не так много выходных, но, если и появляется один выходной, игроки могут сами решить, как им поступить со своими семьями. Мы не дети. Здесь все взрослые. Я бы хотел, чтобы мы получили ещё пару выходных, потому что это работает в обе стороны. Вы видели, что в последние недели Пеп Гвардиола давал игрокам «Сити» по три выходных подряд, и они выступают довольно хорошо. Здесь важно найти правильный баланс. Я могу понять, если люди думают, что мы не тренируемся. Это может выглядеть причиной, когда мы не добиваемся результатов», — приводит слова ван Дейка BBC.