Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мор: говорить о зависимости «Спартака» от Барко сейчас нельзя

Мор: говорить о зависимости «Спартака» от Барко сейчас нельзя
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о роли в московском «Спартаке» нападающего Эсекьеля Барко.

«У Барко очень большая роль в «Спартаке». Большинство атак строится через него. Он забивает и отдаёт голевые передачи, но говорить о зависимости «Спартака» от Барко сейчас нельзя, в отличие от прошлого сезона. Сейчас у красно‑белых появился Жедсон, это изменило ситуацию», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

