«Тренер полностью контролировал ситуацию». Райс — об Артете и пути «Арсенала» к финалу ЛЧ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о прогрессе команды в нынешнем сезоне, отметив роль главного тренера Микеля Артеты.

«В последние годы было много обидных поражений в чемпионате, вылеты из кубковых турниров, и всё это может ранить. Но тренер полностью контролировал ситуацию, мы продолжали строительство команды, продолжали прогрессировать. Мы подталкивали друг друга вперёд и в этом турнире, и в Премьер-лиге. И за месяц до финиша сезона мы в отличной позиции», — приводит слова Деклана Райса официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» со счётом 1:0 переиграли «Атлетико» Мадрид, в первой игре эти клубы победителя не выявили — 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».