Главная Футбол Новости

«Тренер полностью контролировал ситуацию». Райс — об Артете и пути «Арсенала» к финалу ЛЧ

Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о прогрессе команды в нынешнем сезоне, отметив роль главного тренера Микеля Артеты.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«В последние годы было много обидных поражений в чемпионате, вылеты из кубковых турниров, и всё это может ранить. Но тренер полностью контролировал ситуацию, мы продолжали строительство команды, продолжали прогрессировать. Мы подталкивали друг друга вперёд и в этом турнире, и в Премьер-лиге. И за месяц до финиша сезона мы в отличной позиции», — приводит слова Деклана Райса официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» со счётом 1:0 переиграли «Атлетико» Мадрид, в первой игре эти клубы победителя не выявили — 1:1. В финальном матче турнира «Арсенал» встретится с победителем в паре «Бавария» — «ПСЖ».

