Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 6 мая

Сегодня, 6 мая состоится один ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 6 мая (время московское):

22:00. «Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция).

Первый матч между мюнхенцами и парижанами прошёл в столице Франции и завершился победой команды Луиса Энрике со счётом 5:4. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале обыграл «Интер».