Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бавария — ПСЖ: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026

«Бавария» — «ПСЖ»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Баварии» и «ПСЖ»:

28.04.2026. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — 5:4;
4.11.2025. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — 1:2;
26.11.2024. Лига чемпионов. «Бавария» — «ПСЖ» — 1:0;
8.03.2023. Лига чемпионов. «Бавария» — «ПСЖ» — 2:0;
14.02.2023. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — 0:1.

Ознакомиться с подробной историей встреч «ПСЖ» и «Баварии» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события среды: «Спартак» — ЦСКА, «Бавария» — «ПСЖ», Кубок Стэнли, бокс и плей-офф НБА
Топ-события среды: «Спартак» — ЦСКА, «Бавария» — «ПСЖ», Кубок Стэнли, бокс и плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android