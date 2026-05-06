«Бавария» — «ПСЖ»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Баварии» и «ПСЖ»:

28.04.2026. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — 5:4;

4.11.2025. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — 1:2;

26.11.2024. Лига чемпионов. «Бавария» — «ПСЖ» — 1:0;

8.03.2023. Лига чемпионов. «Бавария» — «ПСЖ» — 2:0;

14.02.2023. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — 0:1.

