«Игра сложилась удачно, скромничать не буду». Песьяков — о матче «Крыльев» со «Спартаком»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о матче 28-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1).

— Это лучшая игра в сезоне или даже за несколько лет у тебя лично?

— Думаю, одна из — точно, наверное, да. И тут же опять накладывается, можно сыграть там как угодно классно, но результат, то есть ещё три очка. То есть это вдвойне радует. Но на самом деле речь не об этом, наверное, там не о моей лучшей игре, а о том, что в целом сейчас, как команда играет.

— Мы сейчас о тебе говорим пока.

— Ну, спасибо, спасибо, приятно. Но да, игра действительно сложилась достаточно удачно, и для меня лично, скромничать не буду, — сказал Песьяков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».