Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 6 мая

Сегодня, 6 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 6 мая (время московское):

20:00 «Спартак» — ЦСКА.

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.