Голкипер «Крыльев Советов» Песьяков: мне «Спартак» очень понравился

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о матче 28-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1).

«Мне «Спартак» очень понравился на самом деле. Первые там 10-15 минут первого тайма, там 10-15 минут второго тайма, ну, прямо так с большой доминацией. Правый фланг там Солари, забегания Денисова, так скажем. То есть такие смены позиций у них постоянно были, там делали большинство. Не всегда у нас получалось с этим справляться, то есть справляться получалось, но уже в своей штрафной, до чего, наверное, доводить не хотелось бы.

А в целом, на самом деле да, забей они свои моменты, и мы бы сейчас говорили о том, как хорошо играл «Спартак», как там, может быть, плохо оборонялись мы, не знаю. То есть здесь такое двоякое, это всегда как футбольный бог расположит, знаете, бывает. Ну, опять же, тоже в футбольной среде есть такое выражение, то есть вот это везение, его заслужить надо, значит, что-то мы делали правильно», — сказал Песьяков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».