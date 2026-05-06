Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Голкипер «Крыльев Советов» Песьяков: мне «Спартак» очень понравился

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о матче 28-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Мне «Спартак» очень понравился на самом деле. Первые там 10-15 минут первого тайма, там 10-15 минут второго тайма, ну, прямо так с большой доминацией. Правый фланг там Солари, забегания Денисова, так скажем. То есть такие смены позиций у них постоянно были, там делали большинство. Не всегда у нас получалось с этим справляться, то есть справляться получалось, но уже в своей штрафной, до чего, наверное, доводить не хотелось бы.

А в целом, на самом деле да, забей они свои моменты, и мы бы сейчас говорили о том, как хорошо играл «Спартак», как там, может быть, плохо оборонялись мы, не знаю. То есть здесь такое двоякое, это всегда как футбольный бог расположит, знаете, бывает. Ну, опять же, тоже в футбольной среде есть такое выражение, то есть вот это везение, его заслужить надо, значит, что-то мы делали правильно», — сказал Песьяков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

