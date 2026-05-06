Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Голкипер «Крыльев» Песьяков: много с чем был не согласен с предыдущим главным тренером

Голкипер «Крыльев» Песьяков: много с чем был не согласен с предыдущим главным тренером
Магомед Адиев
Комментарии

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о работе с бывшим главным тренером Магомедом Адиевым.

— Ну, наверное, с моей стороны будет некорректно. То есть я могу там высказывать своё мнение, оно будет как мнение футболиста. То есть я там много с чем был не согласен с предыдущим главным тренером, но я всегда свою работу выполнял, то есть там делал на все 100…

— Это больше связано с тактическими моментами или с подготовкой?
— Это как мнение любителя. Я говорю, куда футболиста ни целуй, все там продолжение знают, да? То есть всегда 18-20 человек довольных не будет никогда. Есть костяк, там 14 человек, которые играют, они будут всегда более-менее довольны, — сказал Песьяков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

48-летний Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов» 1 апреля. Позднее в должности был утверждён 54-летний Сергей Булатов.

