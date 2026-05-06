«Спартак» — ЦСКА: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 6 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Спартака» и ЦСКА:

22.11.2025. РПЛ. «Спартак» — ЦСКА — 1:0;

5.10.2025. РПЛ. ЦСКА — «Спартак» — 3:2;

26.04.2025. РПЛ. «Спартак» — ЦСКА — 1:2;

2.11.2024. РПЛ. ЦСКА — «Спартак» — 0:2;

25.04.2024. РПЛ. ЦСКА — «Спартак» — 0:0.

